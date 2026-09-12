Azamgarh News: शिक्षक ने लगाया चेयरमैन पद की दावेदारी का पोस्टर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:29 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:29 AM IST
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विकास खंड सठियांव के प्राथमिक विद्यालय मफिया फिरोजाबाद में तैनात शिक्षक जियाउल्लाह अंसारी की तरफ से चुनावी पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है। पोस्टर शाहगढ़ से लेकर सठियांव तक लगाए गए हैं। पोस्टर में मुबारकपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए जियाउल्लाह अंसारी की दावेदारी की गई है। शिक्षक के चुनावी पोस्टर लगाए जाने के बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
शिक्षक जियाउल्लाह अंसारी इससे पहले भी चुनावी प्रचार-प्रसार को लेकर विवादों में आ चुके हैं। इस मामले में जियाउल्लाह अंसारी ने बताया कि उन्होंने अपना पोस्टर लगवाया था, लेकिन वह स्वयं मुबारकपुर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पोस्टर को हटवा दिया जाएगा। इस संबंध में बीएसए राजीव कुमार पाठक ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। बीईओ सठियांव को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
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शिक्षक जियाउल्लाह अंसारी इससे पहले भी चुनावी प्रचार-प्रसार को लेकर विवादों में आ चुके हैं। इस मामले में जियाउल्लाह अंसारी ने बताया कि उन्होंने अपना पोस्टर लगवाया था, लेकिन वह स्वयं मुबारकपुर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पोस्टर को हटवा दिया जाएगा। इस संबंध में बीएसए राजीव कुमार पाठक ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। बीईओ सठियांव को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
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