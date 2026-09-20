Azamgarh News: संपूर्ण समाधान दिवस में 356 शिकायतें आईं, 14 का मौके पर निस्तारण

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सगड़ी तहसील में सबसे अधिक 120 शिकायतें पहुंचीं, जिनमें दो का समाधान हुआ। निजामाबाद में 62 में दो, मार्टीनगंज में 60 में चार, लालगंज में 40 में तीन और फूलपुर में 28 में तीन मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।बूढ़नपुर में 25 और मेंहनगर में 21 शिकायतें आईं, लेकिन दोनों तहसीलों में एक भी शिकायत का मौके पर समाधान नहीं हो सका। निजामाबाद तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने की।उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण न किया जाए, बल्कि मौके की स्थिति और अभिलेखों की जांच कर वास्तविक एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी देने के भी निर्देश दिए।निजामाबाद में प्राप्त 62 शिकायतों में दो का मौके पर निस्तारण हुआ, जबकि 60 प्रकरण संबंधित विभागों को भेजे गए। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सिद्धार्थ सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एनआर वर्मा, क्षेत्राधिकारी फूलपुर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।