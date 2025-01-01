फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   300 students showcased their talent in the painting competition.

Azamgarh News: चित्रकला प्रतियोगिता में 300 विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

Wed, 14 Oct 2026 12:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
300 students showcased their talent in the painting competition.
चित्रकला प्रतियोगिता विजेता को पुरस्कृत करते हुए। स्रोत-आयोजक
शारदीय नवरात्र के अवसर पर अथर्व आर्ट फाउंडेशन की ओर से एक होटल में मां दुर्गा विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 300 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।
विज्ञापन

कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद, नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर, मूर्तिकार शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ, कमलेंद्र नाथ मिश्रा, यामिनी अरोड़ा और डॉ. दीपक पांडेय ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
विज्ञापन

निर्णायक मंडल में एसकेपी इंटर कॉलेज के रमेश चंद्र यादव और कलाकार अचिंत्य शर्मा शामिल रहे। प्रतियोगिता तीन वर्गों में हुई। वर्ग अ में अथर्व मधेशिया प्रथम, समीक्षा द्वितीय और अथर्व सिंह तृतीय रहे। वर्ग ब में शगुन सिंह ने प्रथम, योगिता यादव ने द्वितीय और आर्या पाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्ग स में नंदिनी सैनी प्रथम, अंजली वर्मा द्वितीय और संपदा सिंह तृतीय रहीं। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिया गया, जबकि विजेताओं को प्रमाणपत्र, स्मृति चिह्न और ईजल स्टैंड देकर सम्मानित किया गया।

अंजली मौर्या को शक्ति विजेता और प्रिया को विशेष श्रेणी में विजेता चुना गया। शक्ति विजेता को फाउंडेशन की ओर से एक वर्ष तक निःशुल्क कला शिक्षा दी जाएगी। कार्यक्रम के अंत में फाउंडेशन के संस्थापक अनुराग मौर्य ने अतिथियों, निर्णायकों, प्रतिभागियों और सहयोगियों के प्रति आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed