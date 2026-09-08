Azamgarh News: दरकती दीवारों और कमजोर छतों के नीचे 150 परिवारों की जिंदगी, हादसे के बाद शहर में 45 भवन चिह्नित

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इनमें रहने वाले परिवार दरकती दीवारों और कमजोर छतों के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। विडंबना यह है कि कुछ दिन पहले तक प्रशासन के स्तर पर एक भी भवन चिह्नित नहीं था।हालिया हादसे के बाद नगर पालिका आजमगढ़ ने सर्वे कराया तो शहर में 45 जर्जर भवन चिह्नित किए गए। अब दिल्ली की घटना के बाद जिले के सभी नगर निकायों को जर्जर भवनों को चिह्नित करने का आदेश जारी किया गया है।जिले के कई इलाकों में पुराने मकानों की हालत देखकर ही उनके खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहीं दीवारें झुक चुकी हैं तो कहीं छत का प्लास्टर और मलबा गिर रहा है। बारिश ने इन भवनों के खतरे को और बढ़ा दिया है।कई परिवार आर्थिक मजबूरी में इन्हीं मकानों में रह रहे हैं। कुछ जर्जर भवनों में दुकानें संचालित हो रही हैं तो कई में किरायेदार और परिवार रह रहे हैं। सरकारी भवन भी इस खतरे से अछूते नहीं हैं।पिछले सप्ताह शहर के बाजबहादुर मोहल्ले में जर्जर मकान की छत गिरने के बाद मुख्य राजस्व अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी नगर निकाय संजीव ओझा ने नगर पालिका आजमगढ़ को जर्जर भवन चिह्नित करने का निर्देश दिया था।नगर पालिका ने शहर में 45 भवन चिह्नित किए। इसके बाद रविवार को दिल्ली के सत्य निकेतन में जर्जर मकान गिरने से चार छात्रों की मौत की घटना सामने आई तो प्रशासन ने जिले के सभी नगर निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में जर्जर भवनों का सर्वे कर चिह्नित करने का आदेश जारी किया।00शहर के आसिफगंज मोहल्ले में जर्जर भवन में दुकानें संचालित हो रही हैं। भवन की हालत देखकर यहां आने वाले दुकानदारों और ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा होता है।