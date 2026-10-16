Ayodhya News: राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए मंडलीय टीम का चयन

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मंडलीय टीम अपना पहला मुकाबला 24 अक्तूबर को खेलेगी। ट्रायल के दौरान फुटबॉल संघ के सचिव सज्जाद हुसैन, संयुक्त सचिव राजीव यादव, कोच धन सिंह कोली, शैलेंद्र प्रताप सिंह, ओम शिव तिवारी, जूडो कोच सुभाष चंद्र और हैंडबॉल कोच अंकित मौजूद रहे।(संवाद)

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अयोध्या। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में जगह बनाने के लिए शुक्रवार को डाभासेमर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। ओपन सीनियर पुरुष वर्ग के मंडलीय ट्रायल में अयोध्या, बाराबंकी और सुल्तानपुर के करीब 25 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ट्रायल के आधार पर अयोध्या मंडल की टीम चुनी गई, जो 24 अक्तूबर से वाराणसी मंडल में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलेगी।