राष्ट्र का भविष्य गढ़ते हैं शिक्षक : पंकज चौधरी

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पंकज चौधरी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, योग दिवस के वैश्विक आयोजन और जी-20 सम्मेलन के तहत विभिन्न राज्यों में हुए कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे दुनिया को भारत की संस्कृति और सामर्थ्य समझने का अवसर मिला है।कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के पारदर्शी स्थानांतरण की व्यवस्था की है। वित्तविहीन और स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षकों के हित में योजनाएं लागू की गई हैं। मृतक आश्रितों को मिलने वाले लाभ की प्रक्रिया आसान करने और ऋण भुगतान की प्रक्रिया सरल बनाने की दिशा में भी जरूरी कदम उठाए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से विद्यालयों की आधारभूत संरचना मजबूत की जा रही है।विपक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी को मुद्दाविहीन बताया। आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्तर पर अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 17 और 24 अक्तूबर को होने वाले विशेष शिविरों में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में सहयोग करने की अपील की।सम्मेलन में क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी, प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह, अवधेश श्रीवास्तव, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, चंद्रभानु पासवान, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, जिला पंचायत प्रशासक रोली सिंह सहित विभिन्न जिलों के जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष और बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।संपर्क-संवाद से प्रबुद्ध वर्ग में पैठ मजबूत करेगी भाजपाअवध विश्वविद्यालय के श्रीराम शोध पीठ में आयोजित बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से लगातार संपर्क और संवाद बनाए रखने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मतदाताओं के संपर्क में रहें और पार्टी की नीतियों व विचारों को उन तक पहुंचाएं।पंकज चौधरी ने कहा कि 11 सीटों पर होने वाले चुनाव को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के रिहर्सल के रूप में देखा जाना चाहिए। बैठक में अंबेडकरनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अमेठी और सुल्तानपुर की जिला इकाइयों के पदाधिकारी शामिल हुए।