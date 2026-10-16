Ayodhya News: होर्डिंग पर चमक रहे विज्ञापन, एजेंसी की पहचान गायब

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नगर निगम के रिकॉर्ड में विज्ञापन के लिए करीब 160 स्थल अधिकृत हैं, जबकि शहर में 700 से अधिक होर्डिंग पर एजेंसी का नाम, कोड और मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। नगर निगम में 24 विज्ञापन एजेंसियां पंजीकृत हैं। इनमें 22 सक्रिय हैं। नियमों के मुताबिक, होर्डिंग पर एजेंसी का नाम, कोड और मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए, ताकि विज्ञापन लगाने वाली एजेंसी और उसके संचालक की पहचान हो सके। इसके बावजूद अधिकृत होर्डिंग पर इन विवरणों का अभाव निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।हादसा होने पर एजेंसी की पहचान होगी मुश्किलहोर्डिंग पर विज्ञापन तो नजर आते हैं, लेकिन उन्हें लगाने और संचालित करने वाली एजेंसी की पहचान नहीं मिलती। ऐसे में ढांचे का मालिक कौन है और विज्ञापन किसने लगाया, इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। किसी हादसे की स्थिति में जिम्मेदार एजेंसी की पहचान करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।शहर में अधिकृत स्थलों के अलावा अन्य जगहों पर भी होर्डिंग के ढांचे दिखाई देते हैं। सवाल है कि इन्हें लगाने की अनुमति किसने दी और रातोंरात खड़े होने वाले ढांचों की निगरानी कैसे होती है। जब अधिकृत होर्डिंग पर ही जरूरी विवरण दर्ज नहीं हैं, तो अवैध होर्डिंग लगाने वालों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है।