विज्ञापन

चंद्रामऊ रसीदपट्टी निवासी मुशर्रफ अपनी पत्नी शमीना और तीन वर्षीय बेटे हुजैफा के साथ बेलखारा से निमंत्रण में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान कोपेपुर चौराहे की ओर से मोरंग लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली आ रही थी। हंसनामऊ मोड़ के पास बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। शमीना का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने हुजैफा को मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। क्षेत्राधिकारी रुदौली अरविंद सोनकर ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जाएगी।