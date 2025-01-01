Ayodhya News: राम मंदिर में पहला दीप जलाएंगे उपराष्ट्रपति

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उनसे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राम मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। हालांकि, गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉ. भरत जगदेव भी रामलला के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। अब तक दीपोत्सव के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में पहला दीप प्रज्ज्वलित करते रहे हैं। इसके बाद रामनगरी में दीपोत्सव का सिलसिला शुरू होता है। इस बार उपराष्ट्रपति के हाथों पहले दीप प्रज्ज्वलन की तैयारी है। राम की पैड़ी के 56 घाटों पर 30 लाख दीप सजाए जाएंगे। इसके अलावा शहर के प्रमुख मंदिरों, मठों, कुंडों और सार्वजनिक स्थलों को मिलाकर पूरी अयोध्या में तीन लाख अतिरिक्त दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह रामनगरी को कुल 33 लाख दीपों से रोशन करने की तैयारी है। अयोध्या के 241 मठ-मंदिरों के साथ पांचकोसी परिक्रमा क्षेत्र के प्रमुख स्थलों पर भी दीपोत्सव की छटा बिखरेगी।गुप्तारघाट पर पहली बार दीप जला सकते हैं मुख्यमंत्रीदीपोत्सव में इस बार गुप्तारघाट भी विशेष आकर्षण का केंद्र बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार यहां पहुंचकर दीप प्रज्ज्वलित कर सकते हैं। हालांकि, उनके कार्यक्रम की अंतिम पुष्टि होना बाकी है। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सूर्यकुंड और दशरथ समाधिस्थल को भी दीपों से रोशन करने की तैयारी की जा रही है। इन दोनों पर्यटन स्थलों की देखरेख कर रही कवच कंपनी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।5452 करोड़ की परियोजनाओं की मिलेगी सौगातप्रशासनिक सूत्रों के अनुसार दीपोत्सव के मंच से विकास परियोजनाओं के लोकार्पण-शिलान्यास की तैयारी है। पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में 284 परियोजनाओं की सूची तैयारी की गई है। जिनकी कुल लागत 5452़ 79 करोड़ रुपये है। इसमें 152 परियोजनाएं लोकार्पण और 132 परियोजनाएं शिलान्यास के लिए प्रस्तावित हैं। अयोध्या को सर्किट हाउस की सौगात भी मिल सकती है। इसके अलावा कचहरी में बहुद्देशीय इमारत का शिलान्यास होना प्रस्तावित है।