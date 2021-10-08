Ayodhya News: मयूर और बम रसिया के साथ वनटांगिया नृत्य होगा आकर्षण

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संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दीपोत्सव के जरिये भारतीय लोक संस्कृति और परंपराओं का संदेश दुनिया तक पहुंचेगा। प्रदेश के लोक कलाकार दलों में मथुरा का मयूर और बम रसिया नृत्य प्रमुख आकर्षण होंगे। प्रयागराज का ढेढ़िया, बांदा का पाई डंडा और सोनभद्र का मांदल-सिंघा नृत्य भी शामिल है। अयोध्या के कलाकार बधावा, फरुवाही तथा डमरू एवं शंख नृत्य प्रस्तुत करेंगे। गाजीपुर का धोबिया, गोरखपुर का वनटांगिया और झांसी का राई नृत्य भी अपनी झलक दिखाएगा।दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों की लोक विधाओं को भी स्थान दिया गया है। पश्चिम बंगाल के श्री खोल, ओडिशा के मास्क डांस और झारखंड का पुरुलिया छऊ आकर्षण का केंद्र होंगे। मध्य प्रदेश का गुदुम बाजा, कर्नाटक का ढोलु कुनीथा और गुजरात का तलवार रास भी दर्शकों को लुभाएगा। राजस्थान का घूमर-चरी, बिहार की झिझिया और आंध्र प्रदेश का बोनालू भी प्रस्तुतियों का हिस्सा होंगे। इन प्रस्तुतियों से दर्शकों को देश की विविध लोक परंपराओं और नृत्य शैलियों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा।