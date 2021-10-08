फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Vantangia dance will be a highlight

Ayodhya News: मयूर और बम रसिया के साथ वनटांगिया नृत्य होगा आकर्षण

Thu, 05 Nov 2026 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 05 Nov 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Vantangia dance will be a highlight
अयोध्या। दीपोत्सव में इस बार अयोध्या की सड़कों और सांस्कृतिक मंचों पर देश की विविध लोक परंपराओं के रंग देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों सहित देशभर के कलाकार अपने पारंपरिक नृत्यों और लोक विधाओं की प्रस्तुति देंगे। यह आयोजन देश की सांस्कृतिक एकता और परंपराओं का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा।
विज्ञापन


संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दीपोत्सव के जरिये भारतीय लोक संस्कृति और परंपराओं का संदेश दुनिया तक पहुंचेगा। प्रदेश के लोक कलाकार दलों में मथुरा का मयूर और बम रसिया नृत्य प्रमुख आकर्षण होंगे। प्रयागराज का ढेढ़िया, बांदा का पाई डंडा और सोनभद्र का मांदल-सिंघा नृत्य भी शामिल है। अयोध्या के कलाकार बधावा, फरुवाही तथा डमरू एवं शंख नृत्य प्रस्तुत करेंगे। गाजीपुर का धोबिया, गोरखपुर का वनटांगिया और झांसी का राई नृत्य भी अपनी झलक दिखाएगा।
विज्ञापन

दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों की लोक विधाओं को भी स्थान दिया गया है। पश्चिम बंगाल के श्री खोल, ओडिशा के मास्क डांस और झारखंड का पुरुलिया छऊ आकर्षण का केंद्र होंगे। मध्य प्रदेश का गुदुम बाजा, कर्नाटक का ढोलु कुनीथा और गुजरात का तलवार रास भी दर्शकों को लुभाएगा। राजस्थान का घूमर-चरी, बिहार की झिझिया और आंध्र प्रदेश का बोनालू भी प्रस्तुतियों का हिस्सा होंगे। इन प्रस्तुतियों से दर्शकों को देश की विविध लोक परंपराओं और नृत्य शैलियों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed