Ayodhya News: नया अध्याय, 2401 दिन बाद बदला राम मंदिर ट्रस्ट का स्वरूप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चढ़ावा चोरी की घटना के बाद उठे सवालों ने ट्रस्ट को नेतृत्व और व्यवस्थागत स्तर पर बदलाव के लिए मजबूर किया। ट्रस्ट के गठन के समय विहिप के पदाधिकारी चंपत राय को महासचिव और श्रीराम जन्मभूमि न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं गोविंद देव गिरि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी देते हुए 15 सदस्यीय ट्रस्ट का स्वरूप सामने आया।ट्रस्ट के गठन के बाद सबसे पहले करीब 30 वर्षों तक टेंट में विराजमान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद राम मंदिर परिसर में 18 अन्य मंदिरों के निर्माण का काम भी आगे बढ़ा। 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ मंदिर निर्माण की पूर्णता घोषित की गई।इनसेटचढ़ावा चोरी ने तूल पकड़ा, ट्रस्ट की किरकिरी हुई- इसी बीच चार जून को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। मामले ने तूल पकड़ा और ट्रस्ट की व्यापक स्तर पर किरकिरी हुई। दबाव के बीच महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र ने इस्तीफा दे दिया। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित हुई और जांच आगे बढ़ी। इसी दौरान ट्रस्ट के भीतर व्यवस्थागत बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई।इनसेटराम मंदिर ट्रस्ट का इतिहासपांच फरवरी 2020- राम मंदिर ट्रस्ट का गठनपांच अगस्त 2020- राम मंदिर का भूमि पूजन22 जनवरी 2024- रामलला की प्राण प्रतिष्ठा25 नवंबर 2025- राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहणपांच जून 2026- चढ़ावा चोरी की घटना चर्चा में आई13 जून 2026- ट्रस्ट के आग्रह पर जांच के लिए एसआईटी गठित23 जून 2026- एसआईटी ने 20 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी25 जून 2026- चोरी की एफआईआर दर्ज26 जून 2026- चंपत राय और डॉ़ अनिल मिश्र का इस्तीफादो सिंतबर 2026- राम मंदिर ट्रस्ट का नए सिरे से गठन, सीईओ की नियुक्ति