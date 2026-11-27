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विधायक ने बताया कि डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत रुदौली और मवई ब्लॉक के 10 स्थलों के विकास के लिए कुल 91.30 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें मवई ब्लॉक के मवई गांव में 9.99 लाख, तेर और नगरा में 10-10 लाख तथा रानीमऊ में 9.81 लाख रुपये खर्च होंगे।इसी तरह रुदौली ब्लॉक के टांडा खुलासा में 10 लाख, कुढ़ा सादात में 6.92 लाख, भिटौरा में 9.62 लाख, पारा पहाड़पुर में 9.95 लाख, हरिहरपुर बलैया में 5.01 लाख और सिठौली में 10 लाख रुपये से विकास कार्य कराए जाएंगे। निर्माण की जिम्मेदारी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अयोध्या को सौंपी गई है।इस मौके पर कामाख्या नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ला, जिला मंत्री तेज तिवारी, निर्मल शर्मा, एई अमित कांत पांडेय, जेई संदीप यादव और धर्मेंद्र वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।