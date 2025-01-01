Auraiya News: जेसीबी के सामने बैठ गईं महिलाएं, रास्ता खुलवाने पहुंची टीम लौटी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव निवासी गोपाल शुक्ला ने थाना अजीतमल में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उनके मकान के सामने वर्षों पुराना नाला था। इससे कई घरों का पानी निकलता था। इसी स्थान से उनके मकान का मुख्य रास्ता भी था। आरोप है कि करीब 18 माह पहले भारत सिंह पाल ने अपने पुत्रों के साथ नाले में मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया। इससे जल निकासी रुकने के साथ ही चार घरों के लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो गया।गोपाल शुक्ला का कहना है कि बरसात का पानी मकान में भरने से दीवारों और छतों में दरारें आ गई हैं। लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। उन्होंने पुलिस व संबंधित विभाग की संयुक्त जांच कराकर नाला खुलवाने और रास्ता बहाल कराने की मांग की थी।एसडीएम निखिल राजपूत, नायब तहसीलदार अशोक कुमार और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो भारत सिंह के पक्ष की महिलाएं जेसीबी के आगे आकर बैठ गईं। टीम ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मानी नहीं। इस दौरान समझौता का भी प्रयास हुआ। एक घंटा चले विवाद के बाद टीम वापस लौट गई।