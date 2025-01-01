Auraiya News: सरकारी जमीन पर बोई धान की फसल, जोतकर हटाया कब्जा

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गांव परसादीपुरवा निवासी अशोक कुमार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर धान की फसल बोने की शिकायत की गई थी। इसके बाद उप जिलाधिकारी बिधूना कमल कुमार सिंह के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जांच-पड़ताल के बाद सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की। राजस्व टीम ने बताया कि ग्राम सभा की करीब 40 बीघा भूमि पर कब्जे की शिकायत की गई थी।मौके पर खड़ी धान की फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर करीब 20 बीघा भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है। वहीं, शेष भूमि पर अभी भी कब्जा होने की बात सामने आई है। उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। बागीस, रणवीर, सुभाष, राजेंद्र, जोर सिंह और उदय सिंह आदि द्वारा कब्जा किए जाने की बात सामने आई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों ने सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।(संवाद)