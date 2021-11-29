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Auraiya News: इंसुलेटर जलने से चार घंटे ठप रही चार गांव की आपूर्ति

Fri, 21 Aug 2026 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:10 AM IST
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Power supply to four villages disrupted for four hours due to insulator burnout.
कंचौसी। असेनी पावर हाउस से जुड़े बिहारीपुर उपकेंद्र की 11 हजार वोल्ट लाइन में फाल्ट आने से बृहस्पतिवार को करीब चार घंटे तक कस्बे व चार गांवों में बिजली आपूर्ति ठप रही। इससे करीब पांच हजार की आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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सुबह करीब छह बजे बिहारीपुर और कंचौसी के बीच लाइन में फाल्ट आने से कंचौसी , घसापुरवा, रोशनपुर, बिनपुरापुर समेत पूरे कस्बे की आपूर्ति ठप हो गई। इससे घरों में लगे पंखे व कूलर बंद हो गए। इसका असर दो हजार से ज्यादा लोगों पर पड़ा। उधर, सबमर्सिबल पंप न चल पाने से लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ा। सूचना पर विद्युत निगम के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर फाल्ट की तलाश शुरू की।
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करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद फाल्ट को ठीक किया जा सका। इसके बाद सुबह करीब 11 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। जेई सतीश जायसवाल ने बताया कि 11 हजार की लाइन में इंसुलेटर जलने के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी। उसे ठीक कर दिया गया है और अब आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है।(संवाद)
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