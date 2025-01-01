फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   ADG inaugurates Vatika, e-Malkhana, and Family Counseling Centers.

Auraiya News: एडीजी ने वाटिका, ई-मालखाना व परिवार परामर्श केंद्रों का किया शुभारंभ

Fri, 21 Aug 2026 12:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Fri, 21 Aug 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
ADG inaugurates Vatika, e-Malkhana, and Family Counseling Centers.
सदर कोतवाली में जानकारी लेती एडीजी मौजूद पुलिस अधिकारी। स्रोत:पुलिस - फोटो : 1
औरैया। बृहस्पतिवार को एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने सदर कोतवाली परिसर में वाटिका का उद्घाटन किया। इसका नाम एडीजी के नाम पर रखा गया है।
विज्ञापन

उन्होंने सदर कोतवाली, दिबियापुर और कुदरकोट में ई-मालखाना व्यवस्था भी शुरू की। एडीजी ने बताया कि यह डिजिटल प्रणाली प्राथमिकियों के सामग्री प्रबंधन को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगी। इससे पुलिस कार्यप्रणाली में दक्षता आएगी और मुकदमों के निस्तारण में तेजी मिलेगी। पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए कोतवाली औरैया में परिवार परामर्श केंद्र का भी शुभारंभ हुआ।

अजीतमल और बिधूना थानों के परामर्श केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। अब जनपद के सभी सर्किल मुख्यालयों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। इन केंद्रों से टूटने की कगार पर पहुंचे परिवारों को दोबारा एकजुट करने का प्रयास होगा। इस अवसर पर उपमहानिरीक्षक यमुना प्रसाद और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed