Auraiya News: फंदे पर लटका मिला महिला का शव, हत्या का आरोप

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गांव पूर्वा पासी निवासी सोनी (22) पत्नी सचिन कुमार यादव शादी तीन साल पहले सहार थाना क्षेत्र के गांव कुंवरपुर से हुई थी। सोनी का शव रविवार सुबह मकान की पहली मंजिल पर बने कमरे में बेड के पास दीवार में लगी कुंडी से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। बताया गया कि सुबह महिला की करीब एक वर्षीय बेटी डिंपल के रोने की आवाज सुनकर ससुर ऊपर पहुंचे।कमरे का एक गेट बंद था इसके बाद आगे का गेट खोलकर अंदर देखा गया तो महिला का शव फंदे से लटक रहा था। शव से दुर्गंध भी आने लगी थी इससे उसकी मौत करीब एक दिन पहले होने की आशंका जताई गई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य और नमूने एकत्र कराए। इसके बाद शव को फंदे से उतरवाकर पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका के पति सचिन कुमार यादव के बाहर ट्रक चलाने की बात बताई गई है।घर पर सोनी के सास-ससुर के होने की जानकारी दी गई है। मृतका की करीब एक वर्षीय बेटी डिंपल है। सोनी के मायके पक्ष से सहार थाना क्षेत्र के गांव कुंवरपुर निवासी पिता बृजेश कुमार और मां शकुंतला देवी ने ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या कर शव लटकाए जाने का आरोप लगाया है। बताया कि लगभग तीन साल पहले पुत्री की शादी की थी हालांकि पुलिस को अभी तक परिजन की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।सीओ बिधूना पी पुनीत मिश्रा ने बताया कि मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच-पड़ताल की गई है। परिजन से तहरीर मिलने के बाद मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।