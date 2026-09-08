Auraiya News: सरेआम बेइज्जती नागवार गुजरी तो कर दी दोस्त की हत्या

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एसपी अभिषेक भारती ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि चार सितंबर को गांव हालेपुर निवासी बकरी कारोबारी सुमित नारायण (25) का शव मूली के खेत में मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। बाद में पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई। हत्या का खुलासे के लिए तीन टीमों को लगाया गया था।पुलिस ने गांव निवासी रितिक कुमार (19) को गांव हालेपुर जाने वाले तिराहे से रविवार को पकड़ा था। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की घटना को कबूली थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने करीब छह महीने पहले सुमित से 2500 रुपये उधार लिए थे। आर्थिक तंगी के कारण वह वापस नहीं लौटा पा रहा था। इसे लेकर सुमित सार्वजनिक स्थानों पर गाली-गलौज करते हुए उसकी और उसके परिवार की बेइज्जती कर रहा था।इसी अपमान से क्षुब्ध होकर रितिक ने सुमित को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और चार सितंबर की शाम करीब सात बजे उसे फोन करके खेत के पास बुलाया। रितिक अपने पहने हुए हाफ लोवर में लोहे के बेट वाला बांका छिपाकर लाया था। बातचीत खत्म करने के बाद जैसे ही सुमित वापस मुड़ा, रितिक ने पीछे से उसके सिर पर बांके से पहला वार कर दिया। सुमित चिल्लाते हुए भागने लगा तो आरोपी ने दौड़ाकर उसके सिर, चेहरे और गर्दन पर कई ताबड़तोड़ वार किए, जिससे सुमित की मौके पर ही मौत हो गई।वारदात के बाद आरोपी मृतक की जेब से मोबाइल फोन निकालकर बांके के साथ झाड़ियों में छिपाकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बांका व खून से सने कपड़े बरामद किए।हत्या के पहले 12 बार दोनों के बीच हुई थी बातपुलिस के अनुसार, आरोपी व मृतक में दोस्ती थी। अक्सर दोनों बैठकर पार्टी किया करते थे। घटना की रात भी रितिक ने शाम सात बजे रुपये देने व पार्टी करने के लिए उसे बुलाया था। सात बजे से घटना होने तक दोनों के बीच फोन पर 12 बार बात हुई। पांच सितंबर को पुलिस दूसरी बार घटनास्थल पहुंची तो उसे मृतक को मोबाइल मिल गया, जिसके बाद कॉल डिटेल के जरिये पुलिस आरोपी तक पहुंच गई।