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Auraiya News: किन्नर को पीटा, नाजुक अंग में आई चोट, प्राथमिकी

Mon, 28 Sep 2026 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:02 AM IST
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Transgender person beaten, injury to private parts; FIR registered.
अछल्दा। भरथना में रामलीला कार्यक्रम में शामिल होने जा रही एक किन्नर पर दो बाइकों पर सवार युवकों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में किन्नर के नाजुक अंगों सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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औरैया कोतवाली क्षेत्र की खुशी ने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर की शाम करीब सात बजे वह स्कूटी से जा रही थी। उनके साथ साथी मुन्ना उर्फ टॉमिनी भी थे। वे भरथना के छोला मंदिर में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में तुरूकपुर गांव के पास एक दुकान पर कोल्डडि्रंक लेते समय युवकों ने उनसे बातचीत की। युवकों ने कार्यक्रम कराने का झांसा देकर उनका मोबाइल नंबर ले लिया। आरोप है कि इसके बाद दोनों युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। घसारा नहर पुल से आगे सुरजनपुर के पास उन्होंने स्कूटी रुकवा ली। युवकों ने गाली-गलौज करते हुए डंडों से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी।
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पीड़िता ने साजनपुर निवासी सौरभ यादव और उसके एक अज्ञात साथी के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। थानाध्यक्ष सुरेशचन्द्र सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी।
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