Auraiya News: सीढ़ी से फिसलकर नीचे गिरे ट्रैक्टर चालक की मौत

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सहायल गांव निवासी रामेंद्र उर्फ रामू बाथम (45) ट्रैक्टर चालक थे। पत्नी माधुरी के अनुसार, शुक्रवार देर रात पति किसी काम से छत पर गए थे। छत से नीचे उतरने के दौरान अचानक सीढ़ी से उनका पैर फिसल गया और वह असंतुलित होकर नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर में गंभीर चोट आई। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजन रात में गांव स्थित एक क्लीनिक ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से परिजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।लगभग डेढ़ वर्ष पहले ही रामेंद्र के बेटे आर्यन की कुएं में गिरने से मौत हो गई थी।अगले वर्ष फरवरी माह में उनकी बेटी की शादी है। हादसे की सूचना पर एसडीएम कमल कुमार सिंह के निर्देश पर लेखपाल व थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज गया है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।