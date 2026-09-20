Auraiya News: वाहन की चपेट में आए बाइक सवार की मौत

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जालौन के थाना माधोगढ़ क्षेत्र के गांव कुदारी निवासी 30 वर्षीय हतेंद्र हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी) में कार्यरत थे। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे वह उमरैन स्थित सत्य पेट्रोल पंप की शिकायत का निस्तारण करने के बाद बाइक से अपने घर जा रहे थे। हरदू मोड़ के पास पहुंचते ही उनकी बाइक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे हतेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए।इसी दौरान पीछे से बाइक से आ रहे उनके साथी रविशंकर निवासी बेला ने हादसा देखा और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हतेंद्र को सीएचसी बिधूना पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।थानाध्यक्ष अमर बहादुर सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिली है। मौके पर पुलिस मौजूद है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। परिजनों को फोन के माध्यम से घटना की सूचना दे दी गई है।