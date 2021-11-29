Auraiya News: पीएम मत्स्य सम्पदा योजना में आवेदन के लिए आज अंतिम दिन
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:04 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:04 AM IST
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औरैया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत लाभ पाने के इच्छुक आवेदक 27 सितंबर तक विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीडीओ रामकृपाल चौधरी ने बताया कि योजना की प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी, इकाई लागत, प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। जिन आवेदकों के आवेदन पिछले सालों में निरस्त या प्रतीक्षारत थे, वे भी दोबारा आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विकास भवन स्थित मत्स्य पालक विकास अभिकरण में संपर्क कर सकते हैं।(संवाद)
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