Auraiya News: बारिश का येलो अलर्ट, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें

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प्रशासन ने लोगों को गरज-चमक के दौरान पक्के भवन या सुरक्षित वाहन में रहने, खिड़की-दरवाजे, छत और बरामदे से दूर रहने तथा बिजली के उपकरणों और तारों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। तालाब, नदी, नहर और अन्य जलाशयों के पास न जाने के लिए कहा गया है। खुले स्थान पर फंसने की स्थिति में समूह में एकत्र न होकर पर्याप्त दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। विज्ञापन

वहीं, पेड़ के नीचे, बिजली व टेलीफोन के खंभों के पास या कमजोर दीवारों के सहारे खड़े न होने तथा नल, फ्रिज, टेलीफोन और अन्य विद्युत व धातु उपकरणों को न छूने की अपील की गई है। प्रशासन ने नागरिकों से मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर रखने और आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा व प्रशासनिक सहायता लेने को कहा है। प्रशासन ने लोगों को गरज-चमक के दौरान पक्के भवन या सुरक्षित वाहन में रहने, खिड़की-दरवाजे, छत और बरामदे से दूर रहने तथा बिजली के उपकरणों और तारों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। तालाब, नदी, नहर और अन्य जलाशयों के पास न जाने के लिए कहा गया है। खुले स्थान पर फंसने की स्थिति में समूह में एकत्र न होकर पर्याप्त दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।वहीं, पेड़ के नीचे, बिजली व टेलीफोन के खंभों के पास या कमजोर दीवारों के सहारे खड़े न होने तथा नल, फ्रिज, टेलीफोन और अन्य विद्युत व धातु उपकरणों को न छूने की अपील की गई है। प्रशासन ने नागरिकों से मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर रखने और आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा व प्रशासनिक सहायता लेने को कहा है।

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औरैया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जिले में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक घर से बाहर न निकलने और सतर्कता बरतने की अपील की है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वज्रपात से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर किसानों, श्रमिकों, बच्चों और बुजुर्गों से विशेष सावधानी बरतने को कहा है।