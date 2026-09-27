Auraiya News: बारिश से फसल नुकसान हो तो 72 घंटे में दें सूचना

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उप कृषि निदेशक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द और अरहर जैसी फसलें शामिल हैं। बारिश या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर बीमित किसान 72 घंटे के भीतर बैंक अथवा कृषि विभाग को सूचित करें। किसान फसल नुकसान की सूचना टोल फ्री नंबर 14447 पर भी दर्ज करा सकते हैं। समय पर सूचना मिलने से अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच एवं सर्वेक्षण की कार्रवाई की जाएगी। इससे पात्र किसानों को नियमानुसार बीमा क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। विभाग ने किसानों से कहा है कि सूचना दर्ज कराते समय कुछ जरूरी जानकारी तैयार रखें।

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औरैया। जिले में हुई बारिश के कारण खेतों में जलभराव, फसल गिरने और पौधों को नुकसान पहुंचने की स्थिति बन गई है। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों से फसल क्षति की सूचना समय पर दर्ज कराने का आग्रह किया है। किसानों को 72 घंटे के भीतर नुकसान की जानकारी देने को कहा गया है ताकि वे बीमा लाभ ले सकें।