Auraiya News: ज्वैलरी शॉप से सोने की अंगूठियां चुराने वाला अंतरराज्यीय चोर गिरफ्तार

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एएसपी आलोक मिश्रा ने बताया कि न्यू मां अलोपा ज्वैलर्स के संचालक समीर सोनी ने चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 19 सितंबर को दोपहर करीब ढाई बजे काले रंग की अपाचे बाइक पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति उनकी दुकान पर आए थे। उन्होंने समीर के छोटे भाई शिवम सोनी से जेवर दिखाने को कहा। इस दौरान चालाकी से सोने की अंगूठियां चोरी कर ली थीं।पुलिस ने मामला दर्ज कर फिरोजाबाद से आगरा तक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में दोनों आरोपियों के चेहरे स्पष्ट दिखाई दिए थे। पुलिस उनकी पहचान के बाद तलाश में जुटी थी। शनिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। उसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के गढ़वाना जाने वाले मार्ग पर बने अंडरपास के पास से पकड़ा गया।पकड़े गए आरोपी ने अपनी पहचान कासिम अब्बास ईरानी के रूप में बताई। वह मध्यप्रदेश के भोपाल जनपद स्थित थाना छोला मंदिर क्षेत्र के गांव विदिशा रोड का निवासी है। पूछताछ में उसने विभिन्न राज्यों में घूम-घूमकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। वह चोरी की अंगूठियां बेचने की फिराक में था, लेकिन तेज बारिश के कारण अंडरपास के नीचे रुक गया था।पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया गया जेवर भी बरामद कर लिया है। एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का साथी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।