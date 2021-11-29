Auraiya News: गेल की हाई सिक्योरिटी कॉलोनी में चोरी, 30 हजार समेत सामान पार

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अब्दुल कलाम कुंज के मकान नंबर 3096 निवासी अनूप यादव गेल में कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह चार सितंबर की शाम अवकाश पर बाहर गए थे। बाहर जाने से पहले उन्होंने इसकी सूचना फेज-तीन स्थित कुंज गार्ड पोस्ट पर दी थी और सुरक्षा रजिस्टर में प्रविष्टि भी कराई थी। आठ सितंबर को सुबह आठ बजे उनके पड़ोसी ने फोन पर सूचना दी कि उनके मकान का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलते ही वह वापस लौटे तो देखा कि घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था।चोर घर से 30 हजार रुपये, एक काली शर्ट और सेफ्टी जूते चोरी कर ले गए। मालूम हो कि गेल का आवासीय परिसर पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। मुख्य गेट पर गार्ड तैनात रहते हैं और बिना आईडी व एंट्री के किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाता। इसके बावजूद चोरी की घटना हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका-मुआयना किया और तहरीर पर अज्ञात खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।