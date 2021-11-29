Auraiya News: बहू पर चोरी का आरोप साबित नहीं, पुनरीक्षण याचिका खारिज

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सदर कोतवाली के गांव जलोखर निवासी सुमन देवी ने कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र के गीता नगर बी ब्लॉक निवासी अपनी बहू पूजा और उसके मायके वालों पर घर से सोने-चांदी के जेवर और 1,75,000 रुपये नकद चोरी कर ले जाने का आरोप लगाया था।परिवादिनी के बयानों और उसके गवाह सास-ससुर के बयानों में घटना के समय घर पर मौजूदगी समेत अन्य तथ्यों को लेकर भारी मतभेद सामने आए। सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने टिप्पणी की कि परिवादिनी की ओर से पेश मौखिक साक्ष्य और बयानों में परस्पर गंभीर विरोधाभास हैं। साथ ही आभूषणों और रुपयों से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।अदालत ने मामला आपसी पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रतीत होने की बात कही। यह मामला सुमन देवी ने अपर सिविल जज के चार अप्रैल 2026 के आदेश के विरोध में सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट स्तर पर प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है या नहीं, यह देखा जाता है। इस मामले में निचली अदालत के आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं मिली। इसके साथ ही पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।