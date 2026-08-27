शोषितों के हक की लड़ाई जारी : सर्वेश बाबू

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औरैया। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय ककोर में बुधवार को कई युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का संकल्प लिया। सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने बाबरपुर कस्बे के युवा गोपाल, आशीष, आर्यन, पुनीत, शेविंद्र, भोले और राहुल को पार्टी में शामिल किया। उन्हें लाल टोपी व पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई गई। जिलाध्यक्ष गौतम ने कहा कि पार्टी पीड़ित, शोषित, वंचित और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्षरत है। उन्होंने पीडीए परिवार को दबे-कुचले समाज को सम्मान दिलाने का आंदोलन बताया। गौतम ने कार्यकर्ताओं से 2027 में प्रदेश में पीडीए परिवार की सरकार बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर राजकुमार गौतम, रंजना पाल, भगवती निषाद, मधु यादव मौजूद रहे।