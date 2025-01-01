Auraiya News: साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में पलटी थी स्कूली बस, चालक का लाइसेंस निलंबित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बेला के बरकसी मोड़ स्थित मवती बालक राम फाउंडेशन सौरभ एकेडमी की बस बुधवार को छात्रों को लेकर स्कूल जा रही थी। बम्नौटी मोड़ के पास हुए इस हादसे में पालियुरा निवासी आरती व वंदना और खानपुर निवासी कक्षा छह की छात्रा प्राची (12) गंभीर रूप से घायल हो गईं थीं। इनके अलावा तीन अन्य छात्रों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें परिजन इलाज के लिए ले गए थे।सूचना पर पहुंचे एएसपी आलोक मिश्रा, सीओ पी पुनीत मिश्रा और एआरटीओ एनसी शर्मा ने मौके का मुआयना किया था। जांच में बस का प्रदूषण प्रमाणपत्र भी समाप्त पाया गया। पुलिस ने पने का पुरवा निवासी सुशील कुमार की तहरीर पर चालक राम विलास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।बस पर नहीं लिखे थे जरूरी नंबर, 458 वाहनों की होगी जांचजांच के दौरान स्कूली बस में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई। नियमानुसार बस पर चालक का नाम, पता, पुलिस व आपातकालीन स्वास्थ्य नंबर स्पष्ट लिखे होने चाहिए थे, लेकिन मौके पर ये अधूरे मिले। चालक के चरित्र सत्यापन को लेकर भी अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आए। एआरटीओ एनसी शर्मा ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले के 125 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही जिले के 458 स्कूली वाहनों की गहन जांच कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।जिले के स्कूलों को नोटिस जारी कर जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।-एनसी शर्मा, एआरटीओ