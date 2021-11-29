Auraiya News: सिटी में आज

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जिले में विभिन्न स्थानों पर गणेश महोत्सव 10 बजे से।



युवा संवाद: बेला के एसएसडी इंटर कॉलेज में आरएसएस की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।



शिविर: दिबियापुर कस्बा में जायंट्स सेवा पखवाड़ा के तहत फफूंद रोड पर नेत्र परीक्षण शिविर सुबह 11 बजे से।



पीडीए चौपाल: बिधूना कस्बा के अछल्दा रोड स्थित कृष्णा उत्सव गार्डन हाउस में पीडीए चौपाल का आयोजन सुबह 10 से।



अयाना कस्बे स्थित कौशल्या वाटिका में समाजवादी पार्टी की पीडीए चौपाल दोपहर 12 बजे से।



मोबाइल नंबर : 9528031731

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