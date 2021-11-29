Auraiya News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Fri, 18 Sep 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
धर्मकर्म
जिले में विभिन्न स्थानों पर गणेश महोत्सव 10 बजे से।
युवा संवाद: बेला के एसएसडी इंटर कॉलेज में आरएसएस की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
शिविर: दिबियापुर कस्बा में जायंट्स सेवा पखवाड़ा के तहत फफूंद रोड पर नेत्र परीक्षण शिविर सुबह 11 बजे से।
पीडीए चौपाल: बिधूना कस्बा के अछल्दा रोड स्थित कृष्णा उत्सव गार्डन हाउस में पीडीए चौपाल का आयोजन सुबह 10 से।
अयाना कस्बे स्थित कौशल्या वाटिका में समाजवादी पार्टी की पीडीए चौपाल दोपहर 12 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731
विज्ञापन
जिले में विभिन्न स्थानों पर गणेश महोत्सव 10 बजे से।
युवा संवाद: बेला के एसएसडी इंटर कॉलेज में आरएसएस की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
शिविर: दिबियापुर कस्बा में जायंट्स सेवा पखवाड़ा के तहत फफूंद रोड पर नेत्र परीक्षण शिविर सुबह 11 बजे से।
पीडीए चौपाल: बिधूना कस्बा के अछल्दा रोड स्थित कृष्णा उत्सव गार्डन हाउस में पीडीए चौपाल का आयोजन सुबह 10 से।
अयाना कस्बे स्थित कौशल्या वाटिका में समाजवादी पार्टी की पीडीए चौपाल दोपहर 12 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731