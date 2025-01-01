Auraiya News: 19 दिन से खराब पड़ा ट्रांसफार्मर, सिंचाई न होने से सूखने की कगार पर धान

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किसान गुड्डू पाल, कुंवर पाल, सुबोध तिवारी, प्रदीप तिवारी, कमलेश तिवारी, सतीश तिवारी, रामकुमार तिवारी, रामप्रकाश तिवारी, पंकज तिवारी आदि ने बताया कि करीब तीन सप्ताह से सबमर्सिबल बंद है। सिंचाई के लिए दूसरे साधन भी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में फसल को समय से पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने जल्द ट्रांसफार्मर रखवाकर बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है।किसानों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों को समस्या की जानकारी होने के बावजूद ट्रांसफार्मर बदलने में देरी की जा रही है। हर बार एक-दो दिन में ट्रांसफार्मर लगने की बात कही जाती है, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है।रूपपुर सहार विद्युत उपकेंद्र के जेई महेंद्र प्रसाद ने बताया कि खराब ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए पत्राचार कर उच्चाधिकारियों को कई दिन पहले की जा चुकी है। वर्कशॉप में ट्रांसफार्मर सही करने के लिए सामान न होने की बात कही जा रही है। जिससे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।कुदरकोट कस्बा समेत 20 गांवों में रात की बिजली कटौती से परेशानीकुदरकोट। कस्बा क्षेत्र के 20 गांवों से ज्यादा के छह हजार से ज्यादा उपभोक्ता पिछले चार-पांच दिनों से रात के समय लगातार बिजली कटौती से परेशान हैं। ग्रामीणों के अनुसार रात में करीब सात से आठ घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से उमस और गर्मी के बीच दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।इन दिनों क्षेत्र के कई स्थानों पर गणेश महोत्सव भी चल रहे हैं। ऐसे में शाम के समय बिजली कटौती होने से आयोजकों और श्रद्धालुओं को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के समय बिजली कट जाने से कार्यक्रम प्रभावित होते हैं।इसके अलावा घरों में बच्चे, बुजुर्ग और कामकाजी लोग भी रातभर बिजली की आंख-मिचौली से परेशान हैं। ग्रामीणों ने विद्युत निगम के अधिकारियों से रात के समय हो रही अघोषित कटौती को रोकने की मांग की है। जेई जितेंद्र कुमार ने बताया कि मेनलाइन में रोस्टिंग हो रही है। इसलिए समस्या आ रही है। (संवाद)