Auraiya News: फंदे से लटक कर किशोरी ने दी जान

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बेला। थाना क्षेत्र के गांव सेहमऊ निवासी सुरेश चंद्र कुशवाहा की 17 वर्षीय बेटी शिल्पी रविवार शाम फंदे से लटक गई। परिजन कमरे में पहुंचे तो फंदे से लटका देख सन्न रह गए। उसे लोगों की मदद से नीचे उतारा गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन ने बताया कि किशोरी मानसिक रूप से बीमार थी और उसका इलाज बरेली से चल रहा था। थाना प्रभारी निरीक्षक अमर बहादुर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।(संवाद)