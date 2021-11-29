Auraiya News: एनएचएआई की छह टीमों ने भरे हाईवे के गड्ढे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हाल ही में हुई तीन दिनों की बारिश के बाद कानपुर-इटावा हाईवे की हालत खराब हो गई थी। बुधवार को की गई पड़ताल में इंडियन ऑयल चौकी से मंडी गेट तक 29 किलोमीटर के दायरे में 205 से अधिक खतरनाक गड्ढे मिले थे। कई जगह एक साथ पांच से सात गड्ढे होने से तेज रफ्तार वाहनों का संतुलन बिगड़ रहा था और हादसे का खतरा बना हुआ था। पहले कराया गया पैचवर्क भी कई स्थानों पर उखड़ चुका था।पड़ताल में इंडियन ऑयल चौकी से गांव भाऊपुर तक 45 गड्ढे मिले थे। भाऊपुर ओवरब्रिज से मिहौली के बीच सर्वाधिक 110 गड्ढे दर्ज किए गए। वहीं, मिहौली ओवरब्रिज पार करने के बाद मंडी तक 50 से अधिक गड्ढे मिले थे।एक अक्तूबर के अंक में खबर प्रकाशित होने के बाद एनएचएआई के अधिकारी सक्रिय हुए और छह टीमों ने पूरे दिन काम कर गड्ढों को भरवाया। परियोजना प्रबंधक, इटावा-चकेरी हाईवे प्राइवेट लिमिटेड, महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पूरे दिन काम कर सभी गड्ढों को भर दिया गया है।