Auraiya News: बीहड़ पट्टी के गांवों में प्रतिबंधित पेड़ों पर चल रहा आरा

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कुछ दिन पहले अयाना गांव में पीपल के दो पेड़ों को बिना अनुमति के कटवा दिया गया था। इसमें वन विभाग की ओर से जुर्माना किया गया था। अयाना के राघवेंद्र पुष्कर, शेरा, दिनेश आदि ने बताया कि वन विभाग की ओर से लगाए जाने वाले जुर्माने की कीमत पेड़ की असल कीमत से आधी न होने के चलते लोग बिना किसी रोक-टोक के पेड़ों पर आरा चला कर रात के अंधेरे में लकड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली व लोडर में लादकर बिक्री के लिए लिए भेज रहे हैं।वन रेंजर धर्मवीर ने बताया कि वन दरोगा बिट्टू सिंह को जांच के लिए मौके पर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मिलने पर पेड़ काटने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)