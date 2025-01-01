Auraiya News: मसालों और मेवों के दाम बढ़े, ग्राहक खरीदारी में कर रहे कटौती

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बाजार के विशेषज्ञों और व्यापारियों के अनुसार मांग की तुलना में उत्पादन में आई कमी, फसलों की कम बोआई और प्रतिकूल मौसम को इन कीमतों में हुई बढ़ोतरी का मुख्य कारण माना जा रहा है। इसके अलावा सूखे मेवों के दामों में भी उछाल आया है। जो काजू पहले 800 रुपये प्रति किलो बिकता था अब उसकी कीमत 900 रुपये हो गई जबकि बादाम की कीमत भी 100 रुपये प्रति किलो बढ़कर 1100 रुपये हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार महंगाई अधिक बढ़ती जा रही है।कीमतों का अंतर (प्रति किलो)मसाला पहले अबहल्दी 170 200लाल मिर्च 200 250काली मिर्च 670 700गर्म मसाले 700 900मंडियों में महंगा मिल रहा मालपीछे से ही आवक कम होने से थोक मंडियों में माल महंगा मिल रहा है। बेमौसम बारिश और पैदावार कम होने से आपूर्ति प्रभावित हुई है। जब तक नई फसल बाजार में नहीं आ जाती, तब तक दामों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद कम ही है।- अभिषेक गुप्ता, व्यापारीखरीदारी में कटौती से व्यापार प्रभावितमसालों और मेवों की बढ़ती कीमतों के चलते फुटकर ग्राहक अब अपनी खरीदारी में कटौती कर रहे हैं। जो लोग पहले महीने भर का सामान एक साथ ले जाते थे, वे अब कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं, जिससे व्यापार भी प्रभावित हुआ है।- शेखर पोरवाल, व्यापारी