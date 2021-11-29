Auraiya News: हमलावरों ने युवक को मारी गोली, गंभीर

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परिजन ने बताया कि शिवम पर हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। बचने की कोशिश की तो उसके सीने में गोली मार दी। परिजन युवक को इलाज के लिए सीएचसी दिबियापुर में ले गए। हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने 100 शैया अस्पताल चिचौली के लिए रेफर कर दिया। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक राज कुमार सिंह मौके पर सीएचसी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। एएसपी आलोक मिश्रा ने बताया कि एक युवक को गोली मारी गई है। जांच पड़ताल की जा रही है। संवाद