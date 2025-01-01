Auraiya News: 35 फीसदी से कम नुकसान के आंकड़े में उलझा फसल का मुआवजा

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सैटेलाइट से हो रहे सर्वे में अभी तक कुछ गांवों में 35 प्रतिशत से कम नुकसान है। ऐसे में उन गांवों के किसानों को मुआवजा न मिलने की चिंता सता रही है। हालांकि तहसील प्रशासन का दावा है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को राहत दी जाएगी।करीब एक पखवाड़ा पहले सेंगुर व पांडु नदी में तलहटी वाले गांवों के खेतों में नदियों का पानी घुस गया था। धान से लेकर मक्का व बाजरे की फसलें डूब गई थी। कुछ स्थानों पर यह पानी तुरंत निकल गया। वहीं, कुछ स्थानों पर फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई, लेकिन फसलों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है।पानी हटने के बाद एसडीएम कमल सिंह के निर्देश पर राजस्व लेखपाल व स्थानीय कृषि अधिकारियों के साथ फसल नुकसान का सर्वे शुरू कराया गया। पांडु नदी की जद में 11 गांवों में फसल नुकसान की बात सामने आई। जबकि सेंगुर नदी के चलते सात गांव रहे, लेकिन चुनिंदा गांवों में ही फसलों में नुकसान का प्रतिशत 35 के पार पहुंचा है।जबकि शासन का नियम है कि 35 प्रतिशत के पार नुकसान पाया, तभी मुआवजा दिया जाता है। इस कड़ी में कैथावा में फसलें 50 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हुई हैं। जबकि अन्य गांवों में नुकसान का प्रतिशत कम रहा है। अभी तक के सर्वे में पांडु नदी के चलते 11 गांव की करीब 228 हेक्टेयर खेत प्रभावित पाए गए हैं। जबकि सेंगुर नदी के चलते 11 हेक्टेयर फसल नुकसान की बात सामने आई है, लेकिन नुकसान का प्रतिशत कुछ गांवों में 35 प्रतिशत से कम है।बर्रुकुलासार, भदौरा, बरकसी, रायपुर कैथावा, धरमंगदपुर, सिरयावा, गैली, पूर्वा धने, जरावन, कैथावा, नूरपुर खरगपुर। (अनुमानित रकबा-228 हेक्टेयर)बघुआ, दिवरिया, नदूपुर, धमसिया, धमसरी, चिमकुनी, सुर्खीपुर। (अनुमानित रकबा-11 हेक्टेयर)गैली गांव में पांडु नदी के चलते सात बीघा धान की फसल डूबकर नष्ट हो गई है। 35 प्रतिशत से कम नुकसान होने पर मुआवजा न मिलने का प्रावधान है। लेखपाल ने नुकसान की स्थिति ही साफ नहीं की है।-सरमन लाल, गांव गैलीकरीब साढ़े सात बीघा धान की फसल पांडु नदी में आए उफान के चलते डूब गई थी। काफी हद तक नुकसान हुआ है। क्षेत्रीय लेखपाल ने मुआवजे को लेकर अभी तक नुकसान की सीमा ही तय नहीं की है। ऐसे में मुआवजे को लेकर चिंता बनी हुई है। -श्यामसुंदर, गांव पूर्वा भवनजिला कृषि अधिकारी दुर्गेश सिंह ने कहा कि