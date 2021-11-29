Auraiya News: टिकट बुक कराने आई युवती से दुष्कर्म में पांच पर प्राथमिकी

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एक गांव निवासी युवक ने कोतवाली पुलिस को बताया कि पांच सितंबर की शाम उसकी बहन गुड़गांव जाने के लिए बस का टिकट बुक कराने भीखेपुर चौराहे पर पहुंची थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव रतनीपुर निवासी सतेंद्र कुमार, अपने चार अन्य साथियों के साथ उसे टिकट बुक कराने के बहाने बिरहूनी रोड स्थित गेस्ट हाउस के आगे सुनसान इलाके में ले गया। वहां आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती के विरोध करने पर उसको पीटा और अभद्रता की।वारदात के बाद आरोपी युवती को मरणासन्न हालत में अजीतमल के एक निजी चिकित्सक के पास छोड़कर भाग गए थे। मोबाइल पर आए मैसेज से परिजन को घटना की जानकारी मिली। इसके बाद परिजन तत्काल उसे सीएचसी ले गए। वहां से गंभीर हालत में युवती को रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवती का उपचार कानपुर स्थित अस्पताल में जारी है। कोतवाल विनोद राजपूत ने बताया कि भाई की तहरीर पर एक नामजद समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।