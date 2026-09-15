Auraiya News: यमुना पुल की रेलिंग पर चढ़कर कूदने जा रहे युवक को पुलिस ने बचाया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 15 Sep 2026 01:32 AM IST
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औरैया। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी पुल पर रविवार देर रात साला मंदिर गांव निवासी सुखदेव नदी में छलांग लगाने के इरादे से पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। राहगीर की सतर्कता और मौके पर पहुंची पुलिस की सूझबूझ से युवक की जान बचा ली गई।
रविवार देर रात पुल से गुजर रहे एक राहगीर ने युवक को नदी में कूदने का प्रयास करते हुए देखा। राहगीर ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही देवकली चौकी इंचार्ज संजीव चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने सुखदेव से बातचीत शुरू की और उसे समझाने का प्रयास किया।
करीब आधे घंटे तक समझाने के बाद युवक का मन बदल गया। इसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित रेलिंग से नीचे उतारा। पुलिस युवक को कोतवाली ले आई और उसके परिजनों को सूचित किया। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र तिवारी ने बताया कि युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
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रविवार देर रात पुल से गुजर रहे एक राहगीर ने युवक को नदी में कूदने का प्रयास करते हुए देखा। राहगीर ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही देवकली चौकी इंचार्ज संजीव चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने सुखदेव से बातचीत शुरू की और उसे समझाने का प्रयास किया।
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करीब आधे घंटे तक समझाने के बाद युवक का मन बदल गया। इसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित रेलिंग से नीचे उतारा। पुलिस युवक को कोतवाली ले आई और उसके परिजनों को सूचित किया। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र तिवारी ने बताया कि युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
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