Auraiya News: रंगमंच पर दिखेगी पीएम मोदी के 25 वर्षों की सेवा यात्रा

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रविवार को भाजपा पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 24 से 27 सितंबर तक जिले की प्रत्येक विधानसभा में 10-10 नुक्कड़ नाटक और एक भव्य नाट्य प्रस्तुति का आयोजन होगा। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा, सुशासन और जनकल्याणकारी कार्यों को भावनात्मक व संगीतमय रूप में दर्शकों के सामने रखा जाएगा।कलाकार अपने जीवंत अभिनय से राष्ट्र निर्माण, अंत्योदय और समर्पण के प्रेरक प्रसंगों को मंच पर साकार करेंगे। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और सामुदायिक केंद्रों पर इन नाटकों के माध्यम से जन-जन तक सुशासन का संदेश पहुंचाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान जिला मीडिया प्रभारी भूरे चौबे, जिला उपाध्यक्ष रजनीश पांडेय और कार्यक्रम संयोजक माधव राजपूत प्रमुख रूप से मौजूद रहे।