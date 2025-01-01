Auraiya News: सीबीएसई खो-खो नेशनल चैंपियनशिप में पीबीआरपी ने जीता कांस्य पदक

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- खो-खो टीम के खिलाड़ियों के आगमन पर हुआ सम्मानसंवाद न्यूज एजेंसीदिबियापुर। चेन्नई में 29 सितंबर से चार अक्तूबर तक आयोजित हुई सीबीएसई खो-खो नेशनल चैंपियनशिप में जिले की धमक दिखाई दी। दिबियापुर कस्बा स्थित पीबीआरपी अकादमी की अंडर-14 बालक टीम ने कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र व प्रदेश का नाम रोशन किया है।टीम ने शुरुआती मुकाबले में अबूधाबी को एक इनिंग व 14 अंकों से हराया। इसके बाद केरल को 6 अंकों, सूरत को एक इनिंग व 15 अंकों व क्वार्टर फाइनल में हरियाणा को एक इनिंग व तीन अंकों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और कांस्य पदक अपने नाम किया।बुधवार को खिलाड़ियों के आगमन पर रेलवे स्टेशन और नगर में ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी व पुष्पवर्षा के बीच भव्य स्वागत यात्रा निकाली गई। स्कूल में संस्थापक संतोष कुमार पांडे, अध्यक्ष डॉ. ललित पांडे, प्रबंधक इं. दिनेश पांडे, निदेशक मोहम्मद आसीम रूमी व प्रधानाचार्य प्रशांत पुरवार ने चैंपियंस को सम्मानित किया। कप्तान आदर्श ने जीत का श्रेय अनुशासन व मेहनत को दिया। टीम में उप-कप्तान अभिषेक, अंश, ऋषि, उत्तम, आर्यन, शिवा, हेमंत, रितिक, आयुष, प्रज्ज्वल व अभिराज शामिल रहे। टीम का मार्गदर्शन प्रशिक्षक इंद्रजीत सिंह, नीतू यादव व मैनेजर शुभेंद्र सिंह ने किया।