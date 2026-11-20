विज्ञापन

आगामी चुनाव के मद्देनजर अब एक बार फिर पुलिस ने उसके विरुद्ध मिनी गुंडा की कार्रवाई अमल में लाई है।पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दायरे में कस्बा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के 89 लोग सूची में शामिल हैं। इनमें गांव समरथपुर निवासी नितिन राव उर्फ छोटे, शहर के मोहल्ला निझाई मुहाल निवासी शायर शुक्ला उर्फ विकास, लकी, कल्लू उर्फ रशीद, मोहल्ला सत्तेश्वर तकिया निवासी राजा अली, पुनीत, मोहल्ला पढ़ीन दरवाजा निवासी अंशु, संदीप उर्फ श्यामू, मूल निवासी इटावा स्थित थाना बकेवर क्षेत्र के गांव राहतपुर व वर्तमान में बनारसीदास निवासी शिव सिंह यादव सहित 89 लोगों पर कोतवाली ने मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है।कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। सूची में शामिल कुछ अपराधी जेल में बंद हैं, जबकि अन्य जमानत पर बाहर हैं। संबंधित पुलिस चौकी को इन सभी पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।