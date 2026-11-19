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अभियोजन के अनुसार, अछल्दा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 30 अप्रैल 2019 को थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि 29 अप्रैल 2019 की सुबह करीब आठ बजे जब उनकी नाबालिग बेटी घर के बाहर चबूतरे पर झाड़ू लगा रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला संदीप पांडेय वहां आया और अश्लील बातें लिखा पत्र फेंककर चला गया। बेटी से पत्र की जानकारी मिलने पर जब महिला ने विरोध किया और गाली देने से मना किया, तो आरोपी ने पीट कर घायल कर दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह परीक्षित कराए गए। वहीं, धारा 504 के आरोप से मुक्त कर दिया।दहेज हत्या में सास की जमानत अर्जी खारिजऔरैया। मैनपुरी स्थित थाना किशनी क्षेत्र के नगला श्यामनिवासी वादी गिरीश चंद्र शाक्य ने 21 जुलाई 2026 को थाना एरवाकटरा में तहरीर दी थी। उनके अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी शाव्या की शादी पांच मई 2026 को एरवाकटरा के नगला बैश निवासी सुरजीत शाक्य के साथ की थी। आरोप है कि ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में बाइक की मांग को लेकर शाव्या से मारपीट व उत्पीड़न करते थे। वादी का आरोप था कि 20 जुलाई 2026 की रात पति सुरजीत, सास नारायणी देवी, देवर शिवम, जेठ राहुल और जिठानी रेखा ने मिलकर शाव्या की हत्या कर शव घर के अंदर फंदे से लटका दिया था। बुधवार को सास की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अग्रिम जमानत एक असाधारण राहत है, जो केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। प्रकरण की गंभीरता और चल रही विवेचना को देखते हुए अदालत ने गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।(संवाद)