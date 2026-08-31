Auraiya News: बारिश में आसमान पर पहुंचे फूलों के दाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

व्यापारियों की मानें तो मंडी में जो गेंदा पहले 90 रुपये किलो बिक रहा था, उसके भाव अब 150 रुपये प्रति किलो है। वहीं देसी गुलाब की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। गुलाब का फूल 120 रुपये से बढ़कर 220 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। फूल महंगा होने से इससे बनने वाली माला के दाम भी बढ़े हैं। जो माला पहले 20 रुपये की मिलती थी वह अब 50 से 60 रुपये तक बिक रही है।फूलों की कीमत प्रतिकिलोफूल पहले अबगेंदा 90 150 रुपयेगुलाब 120 220 रुपयेअपराजिता 70 200 रुपयेगुलदावरी सफेद 200 400 रुपयेइस बार हुई बारिश ने फूलों की कली और पौधों को नुकसान पहुंचाया है। बाहर की मंडियों से भी आवक बेहद कम हो रही है और भाड़ा भी बढ़ गया है। लागत अधिक आने के कारण मजबूरन दाम बढ़ाने पड़े हैं। - कुलवीर, फूल व्यापारीमंडी में मांग के मुताबिक फिलहाल आपूर्ति आधी भी नहीं हो पा रही है। अगर अगले एक-दो दिनों में बाहर से आवक नहीं सुधरी तो कीमतों में और ज्यादा उछाल आना तय है। - मदन सैनी, फूल व्यापारी