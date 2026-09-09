Auraiya News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 09 Sep 2026 01:47 AM IST
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शिविर: भाग्यनगर ब्लॉक क्षेत्र के सेहूद गांव में फॉर्मर रजिस्ट्री शिविर सुबह 11 बजे से।
मार्च : राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की ओर से यूजीसी में बदलाव को वापस लेने की मांग को लेकर मंडी समिति से पैदल मार्च दोपहर दो बजे से।
दंगल: फफूंद के ग्राम शेरपुर स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में दंगल दोपहर दो बजे से।
प्रदर्शनी: वनखंडेश्वर मंदिर बेला रोड बिधूना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकास प्रदर्शनी व मेला शाम छह बजे से।
धर्म-कर्म : फूलगंज बाजार स्थित पोरवाल धर्मशाला में श्रीकृष्ण छठी का कार्यक्रम शाम 7 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731
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मार्च : राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की ओर से यूजीसी में बदलाव को वापस लेने की मांग को लेकर मंडी समिति से पैदल मार्च दोपहर दो बजे से।
दंगल: फफूंद के ग्राम शेरपुर स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में दंगल दोपहर दो बजे से।
प्रदर्शनी: वनखंडेश्वर मंदिर बेला रोड बिधूना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकास प्रदर्शनी व मेला शाम छह बजे से।
धर्म-कर्म : फूलगंज बाजार स्थित पोरवाल धर्मशाला में श्रीकृष्ण छठी का कार्यक्रम शाम 7 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731