Auraiya News: दो दिन से लापता वृद्ध का गांव के पास तालाब में मिला शव

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गांव सांफर निवासी दया शंकर त्रिपाठी (61) रविवार शाम घर से कहीं चले गए थे। काफी देर तक वापस न आने पर परिजन ने उनकी सभी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने घर के पास स्थित तालाब में उनका शव उतराता देखा, जिसके बाद घटनास्थल पर परिजन व ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। बाद में ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया।इसके बाद परिजन से पूछताछ की गई। उधर, दया शंकर की मौत से पत्नी नीरज देवी, बेटे संजय तिवारी और आशुतोष तिवारी का रो-रोकर बुरा हाल है। छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कोतवाल विनोद कुमार ने बताया कि बुजुर्ग के मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो सकेगा। परिजन की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है।