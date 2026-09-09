Auraiya News: दो दिन से लापता वृद्ध का गांव के पास तालाब में मिला शव
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 09 Sep 2026 01:46 AM IST
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अटसू। क्षेत्र के सांफर गांव में मंगलवार सुबह घर से महज 200 मीटर दूर स्थित तालाब में दो दिन से लापता वृद्ध का शव उतराता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गांव सांफर निवासी दया शंकर त्रिपाठी (61) रविवार शाम घर से कहीं चले गए थे। काफी देर तक वापस न आने पर परिजन ने उनकी सभी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने घर के पास स्थित तालाब में उनका शव उतराता देखा, जिसके बाद घटनास्थल पर परिजन व ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। बाद में ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया।
इसके बाद परिजन से पूछताछ की गई। उधर, दया शंकर की मौत से पत्नी नीरज देवी, बेटे संजय तिवारी और आशुतोष तिवारी का रो-रोकर बुरा हाल है। छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कोतवाल विनोद कुमार ने बताया कि बुजुर्ग के मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो सकेगा। परिजन की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
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गांव सांफर निवासी दया शंकर त्रिपाठी (61) रविवार शाम घर से कहीं चले गए थे। काफी देर तक वापस न आने पर परिजन ने उनकी सभी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने घर के पास स्थित तालाब में उनका शव उतराता देखा, जिसके बाद घटनास्थल पर परिजन व ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। बाद में ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया।
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इसके बाद परिजन से पूछताछ की गई। उधर, दया शंकर की मौत से पत्नी नीरज देवी, बेटे संजय तिवारी और आशुतोष तिवारी का रो-रोकर बुरा हाल है। छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कोतवाल विनोद कुमार ने बताया कि बुजुर्ग के मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो सकेगा। परिजन की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
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