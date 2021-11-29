Auraiya News: सिटी में आज

विज्ञापन



पौधरोपण: औरैया के सत्तेश्वर मोहल्ले में एक विचित्र पहल सेवा समिति की ओर से सत्तेश्वर में पौधरोपण सुबह 11 बजे।

धर्म-कर्म: औरैया के सत्तेश्वर मोहल्ले के सत्तेश्वर मंदिर पर श्रीमद्भागवत कथा सुबह 11 बजे।

औरैया के खानपुर स्थित लड्डू गोपाल मंदिर में शिवपुराण कथा सुबह 11 बजे।

टीकाकरण: खसरा से बचाव दिबियापुर सीएचसी में बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे।



मोबाइल नंबर : 9528031731

मेला: औरैया में जालौन रोड स्थित देवकली मंदिर परिसर में मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।