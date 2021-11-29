Auraiya News: एसडीएम न्यायालय परिसर में विवाद, दोनों पक्षों ने दी तहरीर

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प्रेमनगर मुरादगंज के बृजेश कुमार के बताया कि वह 19 अगस्त को उपजिलाधिकारी न्यायिक न्यायालय में एक मुकदमे में बयान देने पहुंचा था। इसी दौरान उसके भाई से बातचीत को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विरोध करने पर बृजेश व उनके भाई के साथ जातिसूचक गाली-गलौज कर विरोध में बयान देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ सुरक्षा की मांग की है।वहीं, दूसरे पक्ष से हेमलता पत्नी श्रीकृष्ण दोहरे निवासी हासुलिया प्रेमनगर ने भी अजीतमल कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमे के विपक्षी लोगों पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त हुई है। तहसील परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपजिलाधिकारी निखिल राजपूत ने बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। कुछ विवाद है।