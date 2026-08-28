Auraiya News: दुकानों से घिरे फुटपाथ, सड़क पर जाम लगने से रेंगते रहे वाहन

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शहर के मुख्य बाजारों और चौराहों पर सुबह से ही वाहनों का दबाव बढ़ गया। खानपुर और सुभाष चौराहे पर यातायात प्रभारी निरीक्षक अख्तर हुसैन ने खुद मोर्चा संभाला। हालांकि फुटपाथ खाली कराने के लिए पालिका द्वारा बनाए गए 16.5 लाख रुपये के वेंडिंग जोन का खास असर नहीं दिखा और फुटपाथ पर अभी भी अतिक्रमण है। बिधूना के भगत सिंह चौराहे और दुर्गा मंदिर तिराहे पर वाहनों का दबाव बढ़ते ही जाम लग गया।हैरानी की बात यह रही कि ड्यूटी लगाए जाने के बावजूद मौके पर यातायात कर्मी नहीं थे। तीन में से केवल एक यातायात कर्मी राजेश ही ड्यूटी पर मिला। स्थिति बिगड़ते देख कोतवाली प्रभारी विनेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सुचारु कराया। यातायात प्रभारी अख्तर हुसैन ने बताया कि कर्मियों के ड्यूटी से नदारद रहने के मामले की जांच की जा रही है।अछल्दा कस्बे में दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग स्थित रेलवे क्रॉसिंग 13 बी पर ट्रेनों की आवाजाही के कारण फाटक देर तक बंद रहा। इसके चलते सुबह से दोपहर साढ़े 12 बजे तक क्रॉसिंग से लेकर निचली गंग नहर पुल तक जाम लगा रहा। थाना प्रभारी सुरेशचंद्र सिंह ने क्रॉसिंग और नहर तिराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दोपहर बाद स्थिति पर काबू पाया। वहीं बेला कस्बे में भी उपनिरीक्षक अनिलेश कुमार ने टीम के साथ मोर्चा संभालकर जाम खुलवाया। इसी तरह से कंचौसी में भी नहर पुल पर त्योहार के कारण जाम का नजारा देखने को मिला।एंबुलेंस को देख हरकत में आए टीएसआईभीड़ के कारण सुभाष चौराहे पर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसी बीच दिबियापुर की ओर से आ रही एक मरीज से भरी एंबुलेंस जाम में फंस गई। मामला भांपते ही यातायात प्रभारी अख्तर हुसैन ने मुस्तैदी दिखाई और अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर रास्ता खाली कराया और एंबुलेंस को सुरक्षित आगे बढ़वाया। उनके साथ टीम के अनिल यादव, राघवेंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे।