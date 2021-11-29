Auraiya News: व्यापार मंडल चुनाव को लेकर घमासान, आज होगा मतदान

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कस्बे में पहली बार व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जा रहा है। अध्यक्ष पद पर चार प्रत्याशी और महामंत्री पद पर तीन प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए अमित कुमार उर्फ लालू गुप्ता, कौशल पोरवाल, दीपक स्वर्णकार और हरिशंकर गुप्ता ने दावेदारी की है। वहीं महामंत्री पद के लिए शिवम गुप्ता, आशीष गुप्ता और सुमित सोनी के बीच मुकाबला है।चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए आशीष वर्मा, कुणाल तिवारी, राजकुमार पालीवाल, सभासद मुनीष पोरवाल, अनुपम गुप्ता बॉबी आदि ने एसडीएम कमल कुमार सिंह और कोतवाली प्रभारी विनेश कुमार सिंह को ज्ञापन देकर सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की थी।कोतवाली प्रभारी विनेश कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क है और मतदान स्थल पर मौजूद रहेगी। कहा कि प्रत्याशियों को बुलाकर कहा जा चुका कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके कराएं। कोई भी प्रत्याशी यदि कानून हाथ में लेने का कार्य करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।